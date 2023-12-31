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Yılın son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne turist akını

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2023 yılının son gününde Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya adeta ziyaretçilerle doldu taştı. Yerli ve yabancı turistler güzel havayı fırsat bilerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Camide yoğunluk oluştu.

Yılın son gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yerli ve yabancı turistler akın etti.

2023 yılının son gününde Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya adeta ziyaretçilerle doldu taştı. Güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Ziyaretçiler nedeniyle camide yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanahmet Cami Kültür Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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