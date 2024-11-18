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Yıldırım Çarpması Besi Çiftliğinde Yangın Çıkardı

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde yıldırım çarpması sonucu bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yıldırım çarpması sonucu yanan besi çiftliğinde maddi hasar oluştu

ANKARA - Ankara'da yıldırım çarpması sonucu bir besi çiftliğinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan çiftlikte maddi hasar oluştu.

Olay, Ayaş ilçesine bağlı Gökler Köyü'nde yer alan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece çarpan yıldırım besi çiftliğine isabet etti ve yangın çıktı. Yangın kısa sürede çiftliğin her yerine sıçrarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çiftlikte istiflenmiş saman balyaları ile kesimhane kısmı ve elektronik makineleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı"

Olayla ilgili konuşan Orhan Bora: "Gece çoban bizi aradı. Çiftlikte yangın çıktığını söyledi. Yıldırım çarpması sonucu yangın meydana gelmiş. Samanlık alev aldı ve söndürmesi biraz zor oldu. Ekipler geceden sabaha kadar çalıştı. Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı ama maddi kaybımız oldu. 300 bin liralık bir kaybımız oldu. Yemlerimiz yandı. Kesimhane sistemimizi yeni kurmuştuk, oradaki makinalarımız hasar gördü. Elektrik sistemimiz de hasar gördü. Maddi hasarlarla olayı atlatmış olduk" dedi.

Yıldırım Çarpması Besi Çiftliğinde Yangın Çıkardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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