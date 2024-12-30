Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılbaşı yaklaşırken milli piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Eminönü'nde bulunan Nimet Abla Piyango Bayisi'nin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango Yılbaşı Özel İkramiyesi için şansını denemek isteyen yurttaşlar, piyango bayiileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SONU GÖRÜNMEDİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak 600 milyon liralık rekor ikramiye için İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayisi önünde oluşan kuyruğun sonu görünmedi.

TOPLAM 3 MİLYAR 499 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiye 600 milyon lira olarak açıklandı. İkinci büyük ikramiye 2 adet 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak ikramiye tutarı da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak duyuruldu.

Özel çekiliş için çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 liradan satışa sunuluyor.

Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
img

Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus:

Rezillik.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArslaner:

Yazık çok yazık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.