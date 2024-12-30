Yılbaşı önce milli piyango bileti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango Yılbaşı Özel İkramiyesi için şansını denemek isteyen yurttaşlar, piyango bayiileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SONU GÖRÜNMEDİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak 600 milyon liralık rekor ikramiye için İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayisi önünde oluşan kuyruğun sonu görünmedi.

TOPLAM 3 MİLYAR 499 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiye 600 milyon lira olarak açıklandı. İkinci büyük ikramiye 2 adet 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak ikramiye tutarı da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olarak duyuruldu.

Özel çekiliş için çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 liradan satışa sunuluyor.