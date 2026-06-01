Haberler

Hatay'da yaşlı kadının evine giren yılanı yakalayan Yılancı Kemal 'Sevgili karayılan insanlardan uzak dur' sözleriyle doğaya saldı

Hatay'da yaşlı kadının evine giren yılanı yakalayan Yılancı Kemal 'Sevgili karayılan insanlardan uzak dur' sözleriyle doğaya saldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, yaşlı bir kadının evine giren 1,5 metrelik karayılanı dakikalarca uğraşarak eliyle yakaladı ve doğaya saldı.

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, yaşlı teyzenin evine giren karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından eliyle yakaladı. Yılancı Kemal, yakaladığı karayılana 'Sevgili karayılan insanlar uzak dur' sözleriyle doğaya saldı.

Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evine, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan girdi. Karayılanı gören yaşlı kadın, komşulardan yardım istedi. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer sevk edildi. Kısa sürede yaşlı kadının evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından karayılanı hiçbir aparat kullanmadan yakaladı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de yılancı Kemal, yakaladığı karayılana 'Sevgili karayılan insanlar uzak dur' sözleriyle doğaya saldı.

"Yaşlı teyzenin evine giren karayılan, evin içinde bize biraz uğraştırsa da zararsız bir şekilde yakaladık"

Yaşlı kadının evinde giren 1,5 metre boyundaki karayılanı aparat kullanmadan yakalayan Kemal Başer, "Yaşlı teyzenin evine giren karayılanı yakaladık. 1,5 metreden uzun bu karayılan, evin içinde bize biraz uğraştırsa da zararsız bir şekilde yakaladık. Yakaladığımız karayılanı, tarlaya bırakacağım. Bu alanda beslenebileceği hayvanlar var. Karayılan, insana zararı olmayan bir türdür. Karayılan, kemirgenlerle beslenir ve çiftçi dostu olan bir sürüngendir. İnsanlardan uzak bir yerde tarlaya bırakıyorum. Sevgili karayılan, insanlar uzak dur ve güle güle git" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı

Birçok insanın en büyük fobisi yolda yürürken onun başına geldi
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
ABD-İran gerilimi tırmanırken Trump'tan şaşırtan sözler

ABD-İran hattında tansiyon zirvedeyken Trump'tan şaşırtan sözler
Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi

Şehirde tedirginlik yarattı! Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedenini ev sahibi buldu