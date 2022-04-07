Son dakika haber... Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü

Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da daha önce demir pencere korkulukları ile kapısı çalınan ve sonrasında yıkım kararı verilen metruk ev alev alev yandı. Başka binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın esnasında olay yerinde toplanan yüzlerce mahalle sakini büyük panik yaşadı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce metruk evin demir korkulukları ve kapısı iki kez çalınmıştı. Olayla ilgili konuşan Demir Çelik, ev sahibi eniştesinin cezaevinde olduğu için evin bakımsız kaldığını ifade etmişti. Mahalle sakinleri de, metruk binanın, yangın çıkma ihtimaline karşı bir an önce yıkılmasını talep etmişti. Binada yapılan incelemelerin ardından 20 gün içinde yıkım kararı verilmişti. Devriyeye çıkan polis ekibinin dikkati sayesinde yangın fark edilerek kısa sürede itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi, büyük çaplı meydana gelen yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın esnasında olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş o anları merakla izledi. Yangın sonrası bina küle dönerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.