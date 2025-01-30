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Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son hali

Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son hali
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Yeşilçam'ın unutulmaz birçok yapımında yer alan, ela gözleri ve güzelliğiyle nam salan Pembe Mutlu'nun son hali görenlere "Ne kadar da yaşlanmış" dedirtti.

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından biri olarak sayılan Pembe Mutlu son haliyle gündemde.

Yaklaşık 12 sene devam eden sinema hayatında Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol alan Pembe Mutlu uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu, seksenli yıllara damga vurmayı başarmıştı.

Sayısız filmde rol alan ve sinemayı tamamen bırakan Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli şimdi de son haliyle gündemde.

Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son hali

GÖRENLER TANIYAMADI

Yeşilçam'ın ela gözlü güzelinin son haline sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar 'tanıyamadım', 'çok değişmiş', 'yaşlanmış' yorumlarını yaptı.

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Gerçek adı Pembe Gül olan oyuncu 1955, Denizli doğumludur. Özellikle 1980'li yıllarda pek çok filmle adını duyurmuş olan oyuncu, kariyerine 1981 tarihli Davaro adlı filmiyle başlamıştır. 26 yaşında hızlı bir biçimde sektöre giren Mutlu, doğal ve abartısız oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

Özellikle İlyas Salman ile oynadığı Çiçek Abbas filminde unutulmaz bir performans sergileyen Mutlu, Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro'da da büyük beğeni toplamıştır.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHS HS.:

nerde görünmüyor hane ne resim ne video var ne acayip site oldunuz hatalar bitmedi

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