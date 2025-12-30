Haberler

Yerköy'den geçen Güney Ekspres treninde polis denetimi

Yerköy'den geçen Güney Ekspres treninde polis denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan Güney Ekspres treninde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi. Kontroller sırasında 87 yolcu kimlik ve güvenlik sorgulamasına tabi tutuldu, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen Güney Ekspres treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt Kurtalan- Ankara seferini yapan ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen tren, Yerköy Tren İstasyonu'nda kontrol edildi. Hareket halindeki trende yapılan uygulama Sekili İstasyonu'nda tamamlandı. Denetimler sırasında trende bulunan 87 yolcuya kimlik ve güvenlik sorgulaması yapılırken, gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine