Yerköy'den geçen Güney Ekspres treninde polis denetimi
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan Güney Ekspres treninde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi. Kontroller sırasında 87 yolcu kimlik ve güvenlik sorgulamasına tabi tutuldu, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen Güney Ekspres treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt Kurtalan- Ankara seferini yapan ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen tren, Yerköy Tren İstasyonu'nda kontrol edildi. Hareket halindeki trende yapılan uygulama Sekili İstasyonu'nda tamamlandı. Denetimler sırasında trende bulunan 87 yolcuya kimlik ve güvenlik sorgulaması yapılırken, gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa