Yerköy'den geçen Güney Ekspres treninde polis denetimi

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen Güney Ekspres treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt Kurtalan- Ankara seferini yapan ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinden geçen tren, Yerköy Tren İstasyonu'nda kontrol edildi. Hareket halindeki trende yapılan uygulama Sekili İstasyonu'nda tamamlandı. Denetimler sırasında trende bulunan 87 yolcuya kimlik ve güvenlik sorgulaması yapılırken, gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. - YOZGAT