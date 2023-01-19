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Yere attığı sigara otları tutuşturdu, yüzü ve bacağı yandı

3. Sayfa Haberleri

Yere attığı sigara otları tutuşturdu, yüzü ve bacağı yandı Kocaeli'de bahçesinde çalıştığı esnada içtiği sigarayı yere atan kadın otların tutuşmasına sebep oldu.

Yere attığı sigara otları tutuşturdu, yüzü ve bacağı yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bahçesinde çalıştığı esnada içtiği sigarayı yere atan kadın otların tutuşmasına sebep oldu. Yangını söndürmek için müdahale eden kadın yüzü ve bacağından yaralandı.

Yangın, İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. isimli kadın bahçesinde çalıştığı esnada içtiği sigarayı yere attı. Otların tutuşmasıyla çıkan yangın, bahçelere su götüren plastik boruların da alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek isteyen fakat başarısız olan N.Y. yüzünden ve bacağından yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı kadın Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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