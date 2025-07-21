Yer: Konya! 'Bize iş yaptırmıyorsunuz' deyip polislere saldırdılar

Konya'da görev başındaki polis ekipleri beklenmedik bir saldırıya uğradı. Olay, kentteki bir uygulama noktasının hemen karşısında bulunan çorbacıda yaşandı. İş yapamadıklarını öne süren çorbacı çalışanları, uygulama nedeniyle müşteri gelmediğini iddia ederek polis ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çalışanların dışarı çıkıp uygulama noktasındaki polislerle tartıştığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü rutin asayiş uygulamasına bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının tepki gösterdiği belirtildi.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."