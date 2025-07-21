Yer: Konya! "Bize iş yaptırmıyorsunuz" deyip polislere saldırdılar

Yer: Konya! 'Bize iş yaptırmıyorsunuz' deyip polislere saldırdılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Konya!
Haber Videosu

Konya'da uygulama noktasının karşısındaki çorbacı çalışanları, "Bize iş yaptırmıyorsunuz" diyerek polislere saldırdı. O ana ilişkin görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konya'da görev başındaki polis ekipleri beklenmedik bir saldırıya uğradı. Olay, kentteki bir uygulama noktasının hemen karşısında bulunan çorbacıda yaşandı. İş yapamadıklarını öne süren çorbacı çalışanları, uygulama nedeniyle müşteri gelmediğini iddia ederek polis ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Yer: Konya! 'Bize iş yaptırmıyorsunuz' deyip polislere saldırdılar

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çalışanların dışarı çıkıp uygulama noktasındaki polislerle tartıştığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesinde polis ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü rutin asayiş uygulamasına bir iş yeri sahibi ve çalışanlarının tepki gösterdiği belirtildi.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle 6 polisin yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Selçuklu ilçemizde polis ekiplerimiz tarafından yürütülen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir iş yeri sahibi ve çalışanları iş yeri önünde uygulama yapılmasına tepki göstererek görevli polis memurlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Yaşanan olayda 6 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba

Dilan Polat mağduru, sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (48)

Haber YorumlarıMGk:

Chp'den yüz buluyorlar

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme337
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMichael Antoni:

CHP zksin bacini troll.oe

yanıt194
yanıt92
Haber Yorumlarıerdckm6262:

yok yok annenden yüz buluyorlar

yanıt143
yanıt48
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Konya ya saygım arttı iyiki varsınız halk

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme384
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısait turk:

niye? bende konyalıyım, görev yapan polise saldırdıkları içinmi saygınız arttı? nedir bu Asker , polis düşmanlığınız ya? bu insanlar resmi elbise giysede bizlerin Annesi, Babası , Kardeşi , Ağabeyi değilmi, terbiyesizlik etmişler umarım cezasınıda çekerler

yanıt175
yanıt14
Haber YorumlarıGürkan Işık:

Aslan konyalılar gerekeni yapmışlar

yanıt16
yanıt169
Haber YorumlarıMGk:

Yaş kaç 12 ya da 11 ha annem

yanıt42
yanıt10
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Elinize sağlık bu aynasızlara verilecek en güzel cevap

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme316
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

senin kabahatin yok seni yetiştirende kabahat

yanıt59
yanıt2
Haber YorumlarıCemil Arslan:

seni şikayet edeceğim umarım benim gibi şikayet edenler olur

yanıt0
yanıt0
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

O ülkenin kralından Gazze çıkışı: İnsanlık için bir utanç
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.