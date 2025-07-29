Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi

Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
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Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
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İstanbul Bağcılar'da 100 bin TL'lik telefonunun çalındığını söyleyen bir kişi, cihazın sinyalini bir telefoncudan aldığını tespit etti. İşletmeciye ulaşamayınca camı kırarak içeri giren şahıs, telefonunu alıp çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da 100 bin TL değerindeki telefonunun çalındığını belirten bir vatandaş, cihazına ait sinyalin bir telefoncu dükkânından geldiğini tespit etti. İşletme sahibiyle iletişim kuramayan kişi, çareyi camları kırarak içeri girmekte buldu.

OLAY ANI KAMERADA

Vatandaşın camı kırarak dükkana girip telefonunu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredekiler polisi ararken, işletme sahibi şikayetçi olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

YASAL SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Telefonun gerçekten çalıntı olup olmadığı, dükkâna nasıl ulaştığı ve işletmecinin olayla bağlantısı olup olmadığı polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Hukukçular, kişinin kendi telefonunu dahi olsa cam kırarak içeri girmesinin "mülke zarar verme" ve "izinsiz giriş" gibi suçlamalara konu olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber Yorumları4sw6j9x99p:

hem haklı hem suçlu oldu şuan

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaptığı yalnış mülk sahibi başka telefonunda çalındığını söylerse ne bk yiyecek polis çağırması lazımdı

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbrc nakış:

Sade fatandaş ismin öyle olsun ama sene sade kalma burası Türkiye bu durumda polisi çağırsan gelmez git savcılığa diyecek savcılık tahkikat başlatacak iş çözülünceye kadar hırsız Üsküdarı geçecek yaptığı yanlış olabilir ama başka türlü alamayacaktı telefonunu

yanıt17
yanıt2
Haber YorumlarıCem Kınıklı:

mülk sahibi de ordadır, kenarda izliyordur.

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

haneye tecavüz gasp mala zarar verme küfür hakaret hepsi var . çağır polisi tespit ettin yok ama illa artistlik yapacak sosyal medyada paylaşacak. ama o da hakli belki de ülkede adalet sadece bir isim olarak kullanılır olmuş

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
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