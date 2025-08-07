Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haber Videosu

Esenyurt'ta bir sitede yalnız yaşayan kadının, yaklaşık bir aydır üst kattan gelen sürekli matkap sesleriyle kasten rahatsız ediliyor. Gece gündüz süren sesler nedeniyle kadının psikolojik olarak etkilendiği ve durumu yetkililere bildirdiği belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede tek başına yaşayan kadının, üst katta oturan kişiler tarafından sistematik olarak rahatsız edildiği iddia edildi. Yaklaşık bir aydır gece gündüz aralıksız süren matkap sesleri, hem mağdur kadını hem de çevre sakinlerini isyan ettirdi.

İddialara göre; daireden gelen sesler herhangi bir tadilat ya da onarım çalışmasına benzemiyor. Özellikle geceleri saatlerce süren delme seslerinin kasıtlı olarak çıkarıldığı öne sürülüyor. Sitedeki bazı komşular da gürültünün sürekli ve rahatsız edici boyutta olduğunu doğruladı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Yalnız yaşayan kadının psikolojik olarak etkilendiği ve durumu yetkililere bildirdiği belirtiliyor. Konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sene 1980 bizimle oturan bir yakınımız o yıllarda topkapıdan fabrikaları esenyurta taşınmış o da oradan bir arsa alıp gecekondu yapmıştı etrafta manzara şu idi doğan araslı bulvarı ufak asfalt yol etrafta tek tük gecekondular lebiderya etraf uçsuz bucaksız tarla idi bulabilen varsa istanbulun o yıllara ait hava fotoğraflarından şehri istanbulun o zamanki durumunu birde şimdiki rezil halini görebilir şimdi varmı bilmiyorum bu hava fotoları ibbnin haritalar kısmında bir ara vardı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

sayısız gezizekalı çom var memlekette

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket

Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz'dan olay hareket
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu

Baba değil şeytan! Kurduğu planları jandarma ve gizli tanık bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.