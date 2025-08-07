Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede tek başına yaşayan kadının, üst katta oturan kişiler tarafından sistematik olarak rahatsız edildiği iddia edildi. Yaklaşık bir aydır gece gündüz aralıksız süren matkap sesleri, hem mağdur kadını hem de çevre sakinlerini isyan ettirdi.

İddialara göre; daireden gelen sesler herhangi bir tadilat ya da onarım çalışmasına benzemiyor. Özellikle geceleri saatlerce süren delme seslerinin kasıtlı olarak çıkarıldığı öne sürülüyor. Sitedeki bazı komşular da gürültünün sürekli ve rahatsız edici boyutta olduğunu doğruladı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Yalnız yaşayan kadının psikolojik olarak etkilendiği ve durumu yetkililere bildirdiği belirtiliyor. Konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.