Yenişehir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yenişehirde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bölgeye 3 helikopter sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Yangına karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanması amacıyla 3 helikopter talep edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK - 3.Sayfa
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