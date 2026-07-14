Ankara'da otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tahta paletlerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan otluk bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tahta paletlerin bulunduğu otluk bir alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasarla atlatıldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı