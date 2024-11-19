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Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
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Yenidoğan çetesi skandalında kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, katıldığı televizyon programında, 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasına ilişkin "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

Yenidoğan çetesine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında 28 Eylül'de ruhsatı iptal edilerek kapatılan Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, SGK'ya yanlış fatura verilmediğini iddia etti. Bir firmadan aldıkları ürünlerin fatura edildiğini alınan tüm ücretin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti.

16 BİN YANLIŞ AMELİYAT İÇİN SKANDAL İFADE

Öztürk, soruşturma dönemi boyunca, iki yıllık süreçte, hiçbir bebeğin hastanelerinde ölmediğini ifade etti. Öztürk, hastanenin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunmasına rağmen Sakarya'ya taşınmasına ilişki raporları da reddetti. Hastanelerinde 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasıyla ilgili konuşan hastane sahibi skandal ifadeler kullandı. Öztürk, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoturan:

Sağlık bakanı istifa etsene

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

çok rahat çok profesyonel

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Haber YorumlarıFake You hard:

Saglik bakani bosuna oturma o koltukta bu kadar isler donuyor sen rahatca oturuyorsun o koltukta kellen gitmesi lazim

Yorum Beğen2
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