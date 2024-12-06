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'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili oldukları belirlenen 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Çok sayıda bebeği önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Çeteyle bağlantılı oldukları tespit edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları belirtilen 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 10'unu tutuklama, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık bir şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun E. de dosya kapsamında yeniden gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Dosyada yer almayan bir bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Dursun E. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıASar Gnc:

bunlara varya aldiklari nefes bile fazla. analari bebelerden ayiran vicdansizlar

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Haber YorumlarıBilal bektaş:

İyi olmuş

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Haber YorumlarıCan Aslan:

Evlatlarımızı canlı canlı öldürdüler, daha ne olması lazım. Şuanki siyasetçiler siz halkı savunmuyorsunuz, temsil etmiyorsunuz. Aksine halkı soyanlarla, öldürenlerle iş tutuyorsunuz.

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Haber YorumlarıCan Aslan:

Eski sağlık bakanı ve siyasetçilere işin ucu uzamadığı sürece oyundan sadece piyonlar dışarı çıkar. Bu ayıpta burada kalmaz, yıllar geçsede unutulmayacak, hesap vakti er yada geç gelecek!

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