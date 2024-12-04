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"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 7 sanığında tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

BAKANLIKLARIN DAVAYA KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verdi. Ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın davaya katılma talepleri kabul edilmesine hükmedildi.

7 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7'sinin tutuklanmasına hükmetti. Ara kararda tutuklanmasına hükmedilen doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik duruşma salonunda jandarma tarafından kelepçe ile götürüldü.

Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan 4 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

Duruşmanın bir sonraki celsesinin ise 13 Ocak 2025 tarihinde görülmesine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMemo Bozcu:

bu milletin kalbini ancak kisasa kisas rahatlatır onun dışında bunlara verilecek herbir ceza boş ve anlamsızdır ..

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