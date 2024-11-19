Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşma ikinci gününde de devam ediyor. Duruşmada sanık sandalyesine oturan hemşirelerden Hasan Basri Gök, bebeklerden birinin öldüğü gece fark edilmediğini belirterek "Aspire etselerdi bebek şuan yaşıyor olurdu" dedi.
Para kazanma uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasının ikinci gününde sanıklar savunmalarına devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu hemşire Hasan Basri Gök, bütün hemşirelere epikrize yardım ettiği için para verildiğini itiraf etti. Gök, "Kimse hayrına bir şey yapmıyordu. SGK'dan para almak için yatışlar uzatılıyordu. Fırat Sarı ve İlker Gönen hastaneleri paylaşmıştı" dedi.
"ASPİRE ETSELERDİ BEBEK YAŞIYOR OLURDU"
Duruşmada "Opara" isimli yabancı uyruklu bebeğin ölümünün gece saatlerinde gerçekleştiğini ancak bunun fark edilmediğini belirten Gök, "Aspire etselerdi bebek şuan yaşıyor olurdu" ifadelerine yer verdi.
İşte mahkeme başkanı ile sanık Hasan Basri Gök arasında geçen o diyalog;
- Mahkeme Başkanı: Opara Bebeğin ölümü ile ilgili ne biliyorsun?
- Sanık: WhatsApp görüşmelerini gördüm.
- Mahkeme Başkanı: Kimle kim arasında?
- Sanık: Sanık: Tuğçe Toptemel ve Doğukan Taşçı, bebeğin öldüğü gece görevliydi. Bebek ölmüş ikisi de fark etmemiş bebeğin öldüğünü.
- Mahkeme Başkanı: Fark etmemişler mi, fark edememişler mi?
- Fark edememişler. Aspire etselerdi bebek şuan yaşıyor olurdu.