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Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

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İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli bugün hakim karşısına çıkıyor. 5 gün sürecek duruşma öncesi adliye koridorlarında gerginlik çıktı.

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davada 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra, dosyada 19 özel hastane de sorumlu olarak yer alıyor.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

TANSİYON BİR HAYLİ YÜKSEK

Türkiye'nin kilitlendiği duruşma hareketli başladı, tansiyon bir hayli yüksek... Dava öncesi duruşma salonu önünde toplanan kalabalık "Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan attı.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

SALONDA 500 KİŞİ VAR

İçeride zaman zaman gerilim yükselirken mahkemede de yer tartışması yaşandı. Mahkeme başkanı şu an sanıkların isimlerini okuyor, salonda yaklaşık 500 kişi bulunuyor.

DURUŞMA 5 GÜN SÜRECEK

İddianame, yargılamayı yapacak olan Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamenin kabul edilmesi ile haklarında dava açılmış olan çoğu sağlık çalışanı 47 sanık yarın, Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. 5 gün sürecek duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunması alınacak.

Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıalbatros :

ne yargılaması ya! hepsini toplayın bir odaya bebekleri öldürmek için verdikleri sıvıları azar azar verin...

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Haber Yorumlarıoguz:

SON 20-25 YILDA HER ALANDA ÜLKE ÖZELLIKLE AHLAKTA İLERİYE DEGİL GERİYE DOGRU GİTTİ TÜM OLUKSUZLUKLAR DA ÜLKE OLARAK İLK SIRALARDAYIZ YAZIK COK YAZIK

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hepsi çıkar bunların adalet teyzeye sorun

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bir de bu canileri savunan avukatlar mı VAR? Diploma falan hikaye önce insan olacaksın vicdanlı olacaksın. Devletimizin yanındayız ve bu tür pisliklere en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. O virüsleri savunan avukatları da deşifre edin de kimse iş vermesin

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Haber YorumlarıÜMİT BAYRAM:

Bana verseler Bunları öyledir hale getiririm ki şeytan gelse bana göre değil burası der.ben talibim böylelerine cellat olmay

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