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Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz

Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz
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Yenidoğan Çetesi davasında dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan Çetesi davasında dün 4 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Dün görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan Birinci Hastanesi Müdürü Emine Avcı, Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebe görevlisi Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve il içi ve il dışındaki hasta sevklerini organize ettiği iddia edilen Okan Üniversitesi Hastanesi Serdar Yüksel adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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