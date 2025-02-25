Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan Çetesi davasında dün 4 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Dün görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan Birinci Hastanesi Müdürü Emine Avcı, Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebe görevlisi Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve il içi ve il dışındaki hasta sevklerini organize ettiği iddia edilen Okan Üniversitesi Hastanesi Serdar Yüksel adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmişti.