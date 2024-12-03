Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı

İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi gündemdeki yerini korurken, olayda ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim'in hayatını kaybetmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında Çim'in Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Satılmış Çim'in ölümünün ardından Yenidoğan Çetesi'nin olayda bir rolü olup olmadığı tartışmaları devam ederken, eşi Merve Çim'in savcılığa verdiği ifade dikkat çekti.

EŞİNDEN "BAHİS" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre Merve Çim ifadesinde, eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşamadım ve mesajlarıma cevap vermedi. Eşim, babasına ait araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.