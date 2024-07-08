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Yeniçağa Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

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Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün etrafındaki sazlık alanda yangın çıktı. Bataklık nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale sürüyor.

Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün etrafındaki sazlık alanda yangın çıktı. Bataklık nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Gölü'nün etrafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl etrafındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arozözler sevk edildi. Ekipler tarafından karadan yangına müdahale edilemedi. Yangının çıktığı alan bataklığın üzerinde bulunmasından dolayı olay yerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopter sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arozözler ise yerleşim alanlarının yakınlarında hazır bulundu. Yeniçağa Gölü'nden su alarak yangına müdahale eden helikopterin söndürme çalışması sürüyor. Sazlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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