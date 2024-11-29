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Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma: Karşınızda enayi mi var?

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Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ortaya çıkan yeni ses kayıtlarında, Güran ailesinin yakını Hasan Kaya'nın, Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'a "Nevzat cinayeti üstlensin" teklifinde bulunulduğu iddia edildi. Kayıtlardaki konuşmaya göre teklif karşısında Gazal Bahtiyar, "Sizin karşınızda enayi mi var?" diyerek itiraz etti.

Tüm Türkiye'nin merak ettiği Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü sorusu henüz yanıt bulamadı. Bugüne kadar ortaya çıkan ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığına dair kayıtlar kapsamında kapsamında soruşturma başlatıldı.

"BEN YAPTIM DESEYDİ"

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın aktardığı bilgilere göre, ortaya çıkan ses kaydı Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçiyor. Buna göre Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

"KARŞINIZDA ENAYİ Mİ VAR"

Konuşmanın devamında da buna dair bilgiler olduğu ve Gazal Bahtiyar'ın da itiraz ederek, "Sizin karşınızda enayi mi var" dediği yer alıyor. Kaya'nın Nevzat Güran'ın bu suçu üstlenmesini istediği ve bu işi böyle çözelim dediği belirtiliyor. Öte yandan Güran ailesi ile Bahtiyar ailesi arasında sorun olan bir aracın geri verilmesi konusunun da çözüleceği ifade ediliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu ile ilgili 5 kişi hakkında bir soruşturma başlattığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı kaydedildi.

İşte ortaya çıkan ses kayıtlarının dökümü..

"TUTUKLANDIĞINDA 'BANA ZORLA YAPTIRDI' DESEYDİ"

HASAN: Tutuklandığında "bana zorla yaptırdı" deseydi hapse girmezdi

GAZAL: Sakın Hacı Rıza onların tekliflerini bana göndermesin.

HASAN: Bana söylediler. Ben de Mehmet'e söyledim.

GAZAL Ben bir şey demiyorum., Onların tekliflerini bana getirmesinler

HASAN: Haber gönderirlerse siz de "yok" dersiniz

GAZAL: Veriyorum çocuklara… (telefonu çocuğa veriyor)

ÇOCUK : Söylersin onlar da söylemişti "Devlet ne derse biz de dedik devlet ne derse"…

HASAN: Kimse devlet çıkaracak ortaya

ÇOCUK: Suçlu kimse nasıl bir ceza olursa, kim ne halt yemişse, ne yaptıysa her şeyi devlet ortaya çıkaracak.

Devlet onlara cezayı verecek. Sen onlara söylersin.

HASAN: Tamam ben evlerin oradayım. Etrafımda insanlar var. Fazla konuşamam.

ÇOCUK: Sıkıntı yok olayda kim varsa

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma: Karşınızda enayi mi var?
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

4 ü de ağır müebbeti yesin kimin öldürdüğünü istinaf aşamasında nasıl olsa söyleyecekler

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