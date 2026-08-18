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Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey'de bir ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in durumu tedavi sonrası netleşecek; polis soruşturma başlattı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç'in sağlık durumuyla ilgili detayların tedavisinin ardından netleşmesi beklenirken, polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
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