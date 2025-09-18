Yeni Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul Kars'ta Göreve Başladı

10 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/358 sayılı karar ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Abdullah Tombul, kente gelerek göreve başladı.

Göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirleri ile Birim Amirlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kars genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş uygulamaları, trafik denetimleri, suçla mücadele çalışmaları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı gibi birçok başlık ele alındı. Emniyet teşkilatının mevcut durumu değerlendirilerek, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlamalar ve hedefler belirlendi.

Yeni dönemde, halkla iç içe, güven odaklı ve kararlılıkla sürdürülecek çalışmalarla Kars'ta huzur ve güven ortamının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un liderliğinde, ekip çalışması ve kurumsal iş birliğiyle, şehirde suçla mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı. - KARS