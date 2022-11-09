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Yeni doğan bebeğin 5. kattan atılmasına ilişkin 3 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Yeni doğan bebeğin 5. kattan atılmasına ilişkin 3 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da yeni doğan bebeğin 5ç kattan atıldığı olayda gözaltına alınan anne, baba ve kızı adliyeye sevk edildi.

Antalya'da yeni doğan bebeğin 5ç kattan atıldığı olayda gözaltına alınan anne, baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Bebeğin 15 yaşındaki kıza ait olduğu belirlendi.

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kız olan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerde ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, 6. dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.

Atılan bebeğin 15 yaşındaki kızın olduğu belirlendi

Yapılan incelemede 5. kattan atılan bebeğin yeni doğum yapan 15 yaşındaki N.S'ye ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, baba B.S'yi (55) de gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Konaklı Alanya 3. Sayfa Haberler

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