Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

Sabahki 7.7 şiddetindeki depremde Çukurova ilçesinde Alpar Gün apartmanı yıkıldı. Bölgede ekipler çalışma başlattı. Enkaz bölgesinde dinleme yapılırken ve çalışma devam ederken 13.24'te yeni deprem meydana geldi.

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

12 KATLI APARTMAN YIKILDI

Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. Bu yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu.

Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor

EKİPLERİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Çukurova Elbistan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Çok üzücü , çok. Deprem bölgesine on iki katlı bina , ne diyeyim

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title