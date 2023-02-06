Yeni deprem 12 katlı binayı yıktı, yan bloktaki mahsur kalanlar kurtarılıyor 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Sabahki 7.7 şiddetindeki depremde Çukurova ilçesinde Alpar Gün apartmanı yıkıldı. Bölgede ekipler çalışma başlattı. Enkaz bölgesinde dinleme yapılırken ve çalışma devam ederken 13.24'te yeni deprem meydana geldi. 12 KATLI APARTMAN YIKILDI Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. Bu yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu. EKİPLERİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Çukurova Elbistan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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