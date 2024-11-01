Yeni Delhi, Diwali Festivali'nde Havai Fişekler Nedeniyle Dünyanın En Kirli Şehri Oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler nedeniyle dünyanın havası en kirli şehri oldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler hava kirliliğinin artmasına yol açtı. Yeni Delhi, hava kalitesi indeksinin (AQI) 348 olarak ölçülmesiyle bugün dünyanın havası en kirli şehri oldu. Hava kalitesinin düşmesiyle kentte sisli hava hakim olurken, başkentte yaşayanların bir kısmı maske takarak dışarı çıktı.

Hindistan'ın kuzeyindeki çiftliklerde atık yakılmasının da hava kalitesinin kötüleşmesini etkilediği belirtildi.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı almıştı. Yasağı ihlal edilmesine karşı hapis cezası bulunmasına rağmen çok sayıda Hindu havai fişek gösterisi yapmaya devam ediyor. - YENİ DELHİ