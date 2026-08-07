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Yeni Motosikletle Kaza: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Yeni Motosikletle Kaza: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ Çerkezköy'de yeni aldığı plakasız motosikletle park halindeki otomobile çarpan Utku Keskin (22) ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Genç, Veliköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni satın aldığı motosikletle park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan 22 yaşındaki Utku Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Keskin, Veliköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Kaza, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi ile Veliköy Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni satın aldığı ve henüz plakası bulunmayan motosikletiyle seyir halinde olan Utku Keskin (22), yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Keskin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç Utku son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Utku Keskin'in cenazesi Veliköy Kebir Camii'ne getirildi. Keskin için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından 22 yaşındaki Utku Keskin, dualar ve gözyaşları arasında Veliköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Keskin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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