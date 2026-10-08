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Yemen ordusu: "Hava saldırılarında bin 860 Husi mensubu etkisiz hale getirildi"

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Yemen ordusu, farklı noktalardaki Husi mevzilerine en az 2 bin operasyon düzenlendiğini ve bin 860 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen ordusu, farklı noktalardaki Husi mevzilerine en az 2 bin operasyon düzenlendiğini ve bin 860 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husi milisleri ile uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümetine bağlı ordu arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yemen ordusundan yapılan açıklamada, "Yemen'in Şafağı" Operasyonu kapsamında farklı cephelerdeki Husi mevzilerine karşı en az 2 bin 103 operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonlarda bin 860 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Husiler'e ait yüzlerce ekipman, malzeme ve askeri tesisin imha ettiği kaydedildi.

Yemen hükümeti, "Yemen'in Şafağı" Operasyonuyla başkent Sana'da yeniden kontrol sağlayı ve devlet kurumlarının Husiler'den kurtarılmasını hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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