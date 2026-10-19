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Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 yaralandı

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Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin hükümete ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Şebve yetkilileri kampta acemi askerlerin eğitim aldığını belirterek hava savunma sistemlerinin sevkini istedi.

Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmalarda can kaybı her geçen gün artıyor. Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Şebve yetkilileri, kampta acemi askerlerin eğitim aldıkları belirterek, can kaybını artabileceğini ifade etti. Yetkililer, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ve hükümete çağrıda bulunarak, Şebve'nin askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla hava savunma ve erken uyarı sistemlerinin acilen sevk edilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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