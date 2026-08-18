Yemen'den Husilere 24 Saatte 133 Operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Husilere yönelik 133 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda Husilerin kabiliyeti ve personelin hedef alındığı açıklandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husi milislerine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son 24 saat içinde Husilere yönelik 133 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Yemen Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Mecid al-Nuzaili açıklamasında operasyonlarda Husilerin kabiliyeti ve personelin hedef alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan al-Nuzaili, silahlı kuvvetlerin "tehdit kaynakları" olarak nitelendirdiği hedeflere roketatarlar, topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği ve operasyonların cephe hattı mevzilerinde konuşlanmış ordu birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı