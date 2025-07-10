Yemen'den Fırlatılan Füze, İsrail'de Sirenlerin Çalmasına Neden Oldu

Yemen'den Fırlatılan Füze, İsrail'de Sirenlerin Çalmasına Neden Oldu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik bir füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu saldırıyı engellerken, halk sığınaklara girmeleri için uyarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına bir misilleme daha geldi İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerleri dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. Halka tedbir olarak sığınaklara girme çağrısı yapıldığı belirtilirken, füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği kaydedildi. İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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