Yemen açıklarında petrol tankeri kaçırıldı

Yemen Sahil Güvenliği, ülke açıklarında kimliği belirsiz saldırganların M/T EUREKA adlı petrol tankerinin güvertesine çıkarak gemiyi kaçırdığını bildirdi.

Yemen açıklarında bir petrol tankeri, silahlı bir grup saldırgan tarafından kaçırıldı. Yemen Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, M/T EUREKA adlı gemi, ülkenin Shabwa bölgesi açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganların güverteye çıkarak kontrolü ele geçirmesiyle alıkonuldu. Açıklamada, geminin Somali suları yönünde Aden Körfezi üzerinden Somali'ye doğru seyrettirildiği bildirildi. Ayrıca tankerin konumunun tespit edildiği ve geminin geri alınması ile mürettebatın güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sahil Güvenlik açıklamasında, geminin menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hadramut bölgesindeki Mukella Limanı'nın 84 mil güneybatısında bulunan bir dökme yük gemisine, balıkçı teknesi eşliğindeki küçük bir botun yaklaştığını bildirdi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
