Yemekler temiz çıktı, zehirlenmenin nedeni araştırılıyor

Denizli'nin Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde geçtiğimiz gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 78 personelin, 2 gün yedikleri öğle yemeklerden her hangi bir olumsuzluğa rastlanamadığı belirtildi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde 22 – 23 Eylül tarihinde çıkan toplu öğle menüsünden yiyen 78 personel, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Ayakta tedavi edilen personeller, taburcu edildi.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlattı. Hastanede 330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numuneler alındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Eylül menüsünde yer alan ızgara köfte, kuru börülce salatası, mercimek çorbası ve keşkül ile 23 Eylül menüsüne tüketilen mantarlı tavuk sote, şehriyeli pirinç pilavı ve haydariden örnekler alındı. Alınan numunelerin Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde yaptırılan mikrobiyolojik analizleri sonucunda, ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edildi.

Tüketilen yemeklerde bir olumsuzluğun tespit edilememesi üzerine, gıda zehirlenmesine neden olan maddenin tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ