Yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indiBURSA Bursa'da yemek bulamayan domuz sürüsü köye indi.
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi
BURSA Bursa'da yemek bulamayan domuz sürüsü köye indi. Köyde yemek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kaybolarak ormanlık alan girdi.
Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık köyünde yemek bulamayan domuz sürüsü köye inerek yemek aradı. Çöp konteynırlarında bir süre yemek arayan domuz sürüsü daha sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa