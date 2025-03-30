Yeğenini öldüren amcanın cinayet silahı Kocasu Çayı'nda aranıyor

BOLU - Bolu'da mezarlık ziyareti sırasında mal paylaşımı sebebiyle yeğenini öldüren amcanın cinayet silahını bulmak için jandarma ekipleri Kocasu Çayı'nda arama çalışması başlattı.

Olay, dün Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören Köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrasında Zeki Gündoğdu, mezarlığa dua etmek için gitti. Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua sonrasında aracına yöneldi. Gündoğdu aracına bindiği esnada, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu ile karşılaştı. Amca Gündoğdu yanında bulunan silahla araca defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Zeki Gündoğdu olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde yeğen Zeki Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet silahını Kocasu Çayı'na attı

Olay sonrasında jandarma ekiplerine teslim olan amca Yusuf Gündoğdu, verdiği ifadesinde silahı Kocasu Çayı'na attığını söyledi. Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, cinayet silahının atıldığı Kocasu Çayı'nda arama çalışmalarına başlattı.

Ayrıca amcası tarafından öldürülen Zeki Gündoğdu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatakören Köyü Mezarlığına defnedildi.