Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Amca Boğuldu

Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Amca Boğuldu
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya atlayan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, boğularak hayatını kaybetti. Yeğeni kurtarılırken, amcanın cesedi sualtı dalgıçları tarafından bulundu.

Yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Atatürk Baraj Gölünde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, suya atladı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Canbolat ile yeğeninin yardımına çevredekiler koştu. Amca suya gömülürken yeğeni ise çıkarıldı.

Olay yerine giden sualtı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucu Canbolat'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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