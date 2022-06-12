Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti - Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Olaydan bir saat sonra aynı iş yerine pompalı tüfekle gelen 3 kişiden 1'i, 2 el ateş ederek kaçtı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C.Ç. iki arkadaşıyla birlikte Güvercin Sokak'ta bulunan dondurmacıya geldi. Burada yedikleri dondurmanın hesap fişi arkasına "Çektiğin fotolara say" yazıp para vermediler. İş yeri sahibi O.N. ile tartışıp geldikleri araçla buradan ayrıldılar. Bir saat sonra elinde tüfekle iş yerinin önüne tek başına gelen N.C.Ç., iş yerine doğru 2 el ateş etti. Olayı gören ve istirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisinin "Dur, polis" diyerek bağırması üzere N.C.Ç. olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu şans eseri iş yerinde yaralanan olmadı. Olay sonrası kaçan N.C.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa