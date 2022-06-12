Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Olaydan bir saat sonra aynı iş yerine pompalı tüfekle gelen 3 kişiden 1'i, 2 el ateş ederek kaçtı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C.Ç. iki arkadaşıyla birlikte Güvercin Sokak'ta bulunan dondurmacıya geldi. Burada yedikleri dondurmanın hesap fişi arkasına "Çektiğin fotolara say" yazıp para vermediler. İş yeri sahibi O.N. ile tartışıp geldikleri araçla buradan ayrıldılar. Bir saat sonra elinde tüfekle iş yerinin önüne tek başına gelen N.C.Ç., iş yerine doğru 2 el ateş etti. Olayı gören ve istirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisinin "Dur, polis" diyerek bağırması üzere N.C.Ç. olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu şans eseri iş yerinde yaralanan olmadı. Olay sonrası kaçan N.C.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title