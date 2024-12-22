Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Yediemin Otoparkında 9 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durduklarını plakasız motosiklette yaptıkları incelemede şase numarasının da olmadığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu motosiklet Yediemin Otoparkına götürüldü.

OTOPARKA ÇEKİLEN MOTOSİKLETİNİ ÇALDI

Motosikleti trafikten menedilen Aydoğan K. bir süre sonra arkadaşıyla birlikte otoparka geldi. Burada görevlilerle görüşen Aydoğan K, motosikletinin konulduğu yeri gördükten sonra arkadaşıyla sandalyede oturmaya başladı. Birkaç saat geçtikten sonra Aydoğan K'nin arkadaşı yolun karşısına geçti. Aydoğan K. ise otoparktaki yoğunluğu fırsat bilerek işe koyuldu. Otoparka çekilen motosikletine binen Aydoğan K, hızla uzaklaştı.

ARKADAŞI O ANLARI KAYDETTİ

Aydoğan K, motosikleti çalarken arkadaşı da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ayrıca, hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

6 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Mobil Park polisi, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini ve adresini tespit ettiği Aydoğan K'yi yakalarken çaldığı motosikleti de ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K'nin poliste 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "Motosiklet hırsızlığı" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen Aydoğan K, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.