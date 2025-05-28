Yedi kişilik aile araba ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile araba ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da trajik bir olay yaşandı. Yedi kişilik bir aile, araç içerisinde ölü olarak bulundu. 42 yaşındaki Praveen Mittal, anne-babası, karısı ve üç çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Polis, ailenin ciddi borçları olduğunu ve bu yüzden toplu intihar etmeye karar verdiklerini düşünüyor. Olay, Amerika'da yaşanan ve bir annenin üç çocuğunu öldürdüğü, birini ağır yaraladığı ve sonrasında intihar ettiği trajik olayı anımsattı.

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Yedi kişilik bir aile, içinde üç çocuk da olmak üzere bir arabanın içinde ölü halde bulundu. Mahalle sakinleri bu manzarayı görünce büyük şok yaşadı.

Polis Pazartesi akşamı açıklama yaptı. Bir evin yanına park edilmiş arabada, kapıları kilitli halde yedi kişi ölü bulunmuş. Bu kişileri mahalle sakinleri keşfetmiş.

Ölenlerin kimliği belli oldu. 42 yaşındaki Praveen Mittal, anne-babası, karısı ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Polisin tahminlerine göre aile ciddi borç içindeydi ve bu yüzden birlikte intihar etmeye karar verdi.

Olay şöyle gelişti: Mittal ailesiyle birlikte Panchkula şehrine dini bir törene katılmak için gitti. Tören bittikten sonra evlerine dönerken yolda bu kararı aldılar. Polis arabanın kapılarını zorla açtı ve hepsini hastaneye götürdü ama çok geçti, hepsi ölmüştü. Arabada intihar notu bulundu.

Polis soruşturma başlattı. Dedektif Himadri Kaushik "Henüz sonuç çıkarmak erken. Soruşturma sürüyor, ailenin yakınlarıyla görüşmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu haber, aylar önce Amerika'da yaşanan başka bir trajediyi hatırlattı. O olayda 7 yaşındaki Olivia adlı kız çocuğu, annesinin cinayet-intihar eyleminden kurtulmuştu ama hastanede öldü.

Wyoming'da yaşanan olayda anne Tranyelle Harshman önce üç çocuğunu öldürdü, sonra Olivia'yı başından vurdu. Anne doğum sonrası depresyon ve travma yaşıyordu. 9 yaşındaki Brailey ile 2 yaşındaki ikizler Brooke ve Jordan'ı öldürdükten sonra acil servisi aradı, çocukların yerini bildirdi ve kendini öldürdü.

Olivia ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, beyin ameliyatı geçirdi ama günlerce mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray'dan Jose Mourinho'yu uyutmayacak hamle
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.