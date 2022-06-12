Yayla yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Yayla yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Yayla yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta yayla yolunda traktörün devrilmesi sonucu 1 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yayla yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı TOKAT - Tokat'ta yayla yolunda traktörün devrilmesi sonucu 1 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Beşören köyü yayla yolunda meydana geldi. Ali Melek idaresindeki traktör yokuş aşağı yolda ilerlerken yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yolun sağındaki dağlık alana çarptıktan sonra devrildi. Yan yatan traktörün sürücüsü Ali Melek olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kişi ise yaralandı. Yaralanan şahıs yardıma giden köylüler tarafından traktörle köyün girişinde beleyen ambulansa kadar götürüldü. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan toprak zeminli yol kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelmelerinin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa Ali Melek Tokat 3. Sayfa Haberler

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