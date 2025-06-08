Yayla Yolunda Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yayla yolunda kaybolan yaşlı adam 300 kişilik ekiple aranıyor

76 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor,iz takip ve kadavra köpekleri de devrede

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Maha Yaylası'na gitmek üzere evinden ayrılan ve dört gündür haber alınamayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz için arama çalışması devam ediyor. Karadeniz'i eğitimli köpeklerinde desteğiyle yaklaşık 300 kişilik ekip arıyor ancak halen biz iz bulunamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Maha Yaylası'na gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyince yakınları endişelenerek önce çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı, ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, İHH, komando timleri ile birlikte yaklaşık 300 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda ayrıca iki kadavra köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Zorlu arazi şartlarında gece gündüz süren çalışmalara köy halkı da gönüllü olarak destek veriyor.

Evinden ayrıldığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Hüseyin Karadeniz'in evinden ayrıldığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ekiplerle paylaşıldı. Görüntülerde yaşlı adamın bastonuyla birlikte evinden ayrıldığı tespit edildi. Ekipler, bu görüntüler doğrultusunda olası güzergahları belirleyerek tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtarlar vatandaşlardan yardım istedi

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı ve Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci, sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla vatandaşlardan yardım istedi. Değirmenci, Karadeniz'in Arife günü saat 11.00 sularında cami çevresinde görüldüğünü, ancak katılması beklenen bir mevlide gitmemesi üzerine durumun şüpheli hale geldiğini ifade etti.

Bölgede bulunan yabani hayvanlar aileyi endişeye soktu

Bölgedeki ormanlık alanlarda ayı ve vaşak gibi yabani hayvanların bulunması nedeniyle aile ve mahalle sakinleri büyük endişe yaşıyor. Şu ana kadar herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamazken, Karadeniz'in başına kötü bir durum gelmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Yakınları, bayramı unuttuklarını ve tüm enerjilerini Karadeniz'in sağ salim bulunmasına verdiklerini belirtti. Köy halkı ve muhtarlar, yetkililere çağrıda bulunarak teknik destek ve daha kapsamlı analiz talebinde bulundu. Ekipler, Hüseyin Karadeniz'i gören ya da kendisiyle ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın jandarma birimine veya muhtarlıklara başvurmalarını istedi.