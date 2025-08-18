Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da 'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Eryaman'ın Göksü Mahallesindeki Admira sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.05'te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin'e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.

"Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" dedi. - ANKARA