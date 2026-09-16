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Yayaya yol veren araçların arasından geldi, yayaya çarpıp kaçtı

Yayaya yol veren araçların arasından geldi, yayaya çarpıp kaçtı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayalara yol veren araçların arasından hızla geçerek yaya geçidindeki yayaya çarpan plakasız motosiklet, kazanın ardından ardına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayalara yol veren araçların arasından hızla geçerek yaya geçidindeki yayaya çarpan plakasız motosiklet, kazanın ardından ardına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine gitmekte olan otomobiller yol üzerinde bulunan yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Ancak, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosikletli 2 otomobilin arasından hızla geçerken önce otomobillerden bir tanesinin aynasına ardından da yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarptı. Motosikletin çarptığı yaya savrularak yere düşerken, motosiklet sürücüsü ise ardına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesini yansırken, motosikletin çarpması sonucu yere savrularak yaralanan yaya, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Ambulansın gitmesinin ardından yaralanan yaya kontrol amaçlı olarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kazanın ardından kaçan plakasız motosikletin belirlenerek yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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