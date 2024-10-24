Yayaya Motosiklet Çarptı: Kaza Anı Kamerada
Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletlinin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Tahtalı Camii mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden K.B.K.'nin kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçen yaya K.Ü.'ye çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya ve motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı.
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