Yaya geçidini görünce kendini kilitleyen lüks otomobilin altına girdi

Yaya geçidini görünce kendini kilitleyen lüks otomobilin altına girdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini görünce kendini otomatik olarak kilitleyip sert fren yapan lüks otomobile arkasından gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Adem Uysal'ın kullandığı 07 ASZ 999 plakalı Mercedes marka son model otomobil, yaya geçidine geldiğinde aniden durunca, aynı istikamette seyir halindeki Yaşar Burak Yıldız'ın kullandığı 07 BJF 905 plakalı motosiklet, otomobile çarpmamak için frene basıp devrildi. Saraca kendini kenara atarken sürüklenen motosiklet otomobilin altına girdi.

Motosiklet sürücüsü motosikletin devrilmesi sırasında düşmesi sayesinde otomobilin altına girmekten kurtulurken, otomobilin altına giren motosiklet otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Son model otomobilin, yaya geçidinden geçen yayaları görünce kendisini kilitlediği, belirlenirken,hareket etmeyen otomobil yaklaşık 2 saat sonra çekicinin gelmesiyle yoldan kaldırıldı.