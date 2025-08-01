Yaya Geçidine Park Eden Aracın Üzerinden Atladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaya geçidine park eden bir sürücüye tepki gösteren yaya, ilginç bir şekilde aracın üzerinden atladı. Olay, araç kamerasına yansıdı ve trafik polisleri inceleme başlattı.
Ankara'da yaya geçidine park eden sürücüye tepki gösteren vatandaş, aracın üzerinden atladı. İlginç anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden geçti. Yayanın sıra dışı tepkisi araç kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa