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Karabük'te yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı adam yaralandı

Karabük'te yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı adam yaralandı
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Karabük'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki M.Y.'ye otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi ve trafik ekipleri inceleme başlattı.

Karabük'te 77 yaşındaki adam, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Zonguldak Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, battı-çıktı istikametinden Cuma Pazarı Kavşağı yönüne sol şeritte seyir halindeyken yaya geçidine geldiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin tedavisinin hastanenin sarı alanında sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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