Yaya Geçidinde Motosikletin Çarptığı Adam 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Yaya Geçidinde Motosikletin Çarptığı Adam 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Dindar Ediş, 16 gün süren tedavinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili motosiklet sürücüsü hakkında soruşturma devam ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarpması neticesinde ağır yaralanan adam, 16 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül Cumartesi akşamı Karasu Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinde bulunan Dindar Ediş'e çarptı. Ağır yaralanan Ediş, Karasu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam, burada verdiği 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dindar Ediş'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'a gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Ediş'e çarpan motosiklet sürücüsünün 15 yaşından küçük olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
