Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Yaya Geçidinde Kaza: Kask Hayat Kurtardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde frene basarak devrilen motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde hayatta kaldı. Kafasını asfalt zemine çarpan kadın hafif yaralanırken, güvenlik kameraları kaza anını kaydetti.

Yaya geçidinde frene basıp düşen motosiklet sürücüsü kask sayesinde böyle hayatta kaldı

Kadın sürücünün kafasını asfalt zemine çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde frene basan ve kayıp devrilen motosikletten savrulan kadın sürücü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı. Kafasını asfalta sert bir şekilde çarpan kadın hafif şekilde yaralanırken başını yere çaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Sürücü arkasından gelen bir kamlonetin altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Kaza ; Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sarı köprü istikametinden gelip yapay şelale istikametine seyir halindeki Seçil Demirci'nin kullandığı 07 ARI 610 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayaları son anda fark ederek frene bastı. Devrilen motosikletten düşen kadın önce başını asfalta çarptı ardından metrelerce savruldu. Aynı anda yine aynı istikametten gelen bir kamyonet ise yola savrulan sürücüyü son anda fark edip frene bastı. Motosikletten düşerken kafasını asalt zemine sert bir şekilde çarpan ve yaralanan ve yardımına vatandaşlar koştu. Hafif yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular

İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

"Fenerbahçe karşısında galibiyetiniz yok" ifadesine çok kızdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.